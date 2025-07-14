В Металлисте 1925 пояснили, почему решили избавиться от Юрченко и Кравца

Тренер «Металлиста-1925» Евгений Шахов объяснил, почему клуб решил прекратить сотрудничество с Василием Кравцем и Владленом Юрченко. Специалист заявил, что решение было обоснованным.

– Василий Кравец и Владлен Юрченко, основные и чуть ли не ключевые игроки за ван Леувена для Металлиста 1925 года, вдруг стали команде не нужны. Почему?

– Это – решение тренерского штаба. Раскрывать все нюансы я не буду. Мы же проводим тренировки каждый день, контрольные матчи, мы видим всех игроков. Наше решение относительно Кравца и Юрченко не спонтанное, а обоснованное, – заявил Шахов.

Юрченко и Кравец в активе имеют вызов в национальную сборную Украины. У обоих контракты истекают в 2026 году.

Ранее сообщалось, что супруга Василия Кравца разнесла руководство харьковской команды после расторжения контракта с Василием и Владленом.