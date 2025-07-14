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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 15:26 |
468
0

В Металлисте 1925 пояснили, почему решили избавиться от Юрченко и Кравца

Евгений Шахов рассказал, почему клуб принял такое решение

14 июля 2025, 15:26 |
468
0
В Металлисте 1925 пояснили, почему решили избавиться от Юрченко и Кравца
ФК Металлист 1925. Евгений Шахов

Тренер «Металлиста-1925» Евгений Шахов объяснил, почему клуб решил прекратить сотрудничество с Василием Кравцем и Владленом Юрченко. Специалист заявил, что решение было обоснованным.

– Василий Кравец и Владлен Юрченко, основные и чуть ли не ключевые игроки за ван Леувена для Металлиста 1925 года, вдруг стали команде не нужны. Почему?

– Это – решение тренерского штаба. Раскрывать все нюансы я не буду. Мы же проводим тренировки каждый день, контрольные матчи, мы видим всех игроков. Наше решение относительно Кравца и Юрченко не спонтанное, а обоснованное, – заявил Шахов.

Юрченко и Кравец в активе имеют вызов в национальную сборную Украины. У обоих контракты истекают в 2026 году.

Ранее сообщалось, что супруга Василия Кравца разнесла руководство харьковской команды после расторжения контракта с Василием и Владленом.

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Евгений Шахов Владлен Юрченко Василий Кравец Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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