Это не был отдых. Известно, почему Куртуа простил последний матч Реала

В воскресенье, 9 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева победили со счетом 2:1.

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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Андрей стал одним из героев матча, совершив пять сейвов.

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа остался вне заявки на этот матч. Причиной этого стал не отдых. Бельгийский вратарь чувствовал определенный дискомфорт перед матчем и «Реалом» было принято решение не рисковать бельгийцем перед ответным поединком ЛЧ с «Атлетико».