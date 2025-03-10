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  4. Это не был отдых. Известно, почему Куртуа простил последний матч Реала
Испания
10 марта 2025, 02:29 |
289
0

Это не был отдых. Известно, почему Куртуа простил последний матч Реала

Тибо чувствовал определенный дискомфорт в матче с «Райо»

10 марта 2025, 02:29 |
289
0
Это не был отдых. Известно, почему Куртуа простил последний матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 9 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева победили со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Андрей стал одним из героев матча, совершив пять сейвов.

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа остался вне заявки на этот матч. Причиной этого стал не отдых. Бельгийский вратарь чувствовал определенный дискомфорт перед матчем и «Реалом» было принято решение не рисковать бельгийцем перед ответным поединком ЛЧ с «Атлетико».

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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Райо Вальекано Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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