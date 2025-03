Впервые с сезона 2006/07 гранды Бундеслиги проиграли свои матчи в один день

Впервые с сезона 2006/07 «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Байер» потерпели поражение в матчах Бундеслиги в один день.

8 марта состоялись поединки 25-го тура немецкого чемпионата «Байер» –«Вердер», «Бавария» – «Бохум» и «Боруссия» Д – «Аугсбург». Все встречи завершились поражением хозяев поля (0:2, 2:3, 0:1).

По итогам 25-го тура Бундеслиги «красные» лидируют в турнирной таблице с 61 очком (19 побед, 4 ничьи, 2 поражения). «Байер» занимает вторую строчку с 53 баллами (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения), а дортмундская «Боруссия» – десятое место с 35 очками (10 побед, 5 ничьих, 10 поражений).

Yesterday, was the first time since the 2006/07 campaign that Bayern Munich, Borussia Dortmund and Bayer Leverkusen all lost in the Bundesliga on the same day.



◉ Bayern 2-3 Bochum

◉ Dortmund 0-1 Augsburg

◉ Leverkusen 0-2 Werder Bremen



Bayern remain 8 points clear with… pic.twitter.com/P4fC12iTCd