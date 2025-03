Реал одержал юбилейную победу за всю историю ЛЧ без учета квалификации

Мадридский «Реал» стал первым клубом в истории, который достиг 300 побед в матчах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов без учета квалификаций.

4 марта на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый поединок 1/8 финала ЛЧ между командами «Реал» Мадрид и «Атлетико». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

300-я победа «сливочных» в Лиге Чемпионов и Кубке европейских чемпионов была одержана в 498 матчах (85 ничьих, 113 поражений). На втором месте по количеству побед расположилась «Бавария», которая имеет 237 побед в 398 поединках.

12 марта состоится вторая игра между мадридскими командами на стадионе «Метрополитано».

300 - Excluding qualifiers, Real Madrid have achieved their 300th European Cup/Champions League victory (G498 D85 L113), at least 63 more than any other team in the history of the competition (Bayern Munich, 237 wins in 398 matches). Celebration. pic.twitter.com/33teuzx8WM