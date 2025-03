5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» будет принимать английский «Ливерпуль».

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

ПСЖ и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

The Reds to take on PSG 💫🔴 #UCL