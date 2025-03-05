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Лига чемпионов
05 марта 2025, 21:10 | Обновлено 05 марта 2025, 21:18
485
0

ПСЖ и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

5 марта в 22:00 в Париже состоится первый поединок 1/8 финала

05 марта 2025, 21:10 | Обновлено 05 марта 2025, 21:18
485
0
ПСЖ и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» будет принимать английский «Ливерпуль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

ПСЖ и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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