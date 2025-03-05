Лига чемпионов05 марта 2025, 21:10 | Обновлено 05 марта 2025, 21:18
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ПСЖ и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
5 марта в 22:00 в Париже состоится первый поединок 1/8 финала
05 марта 2025, 21:10 | Обновлено 05 марта 2025, 21:18
485
0
5 марта в 22:00 в Париже состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» будет принимать английский «Ливерпуль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
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ПСЖ и Ливерпуль назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
📋 The 𝐗𝐈 tonight! ⚔️#PSGLIV I @EASPORTSFC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 5, 2025
pic.twitter.com/AvvCZiPFjj
The Reds to take on PSG 💫🔴 #UCL— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2025
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