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  4. Опередят Арсенал? Манчестер Юнайтед хочет подписать опорника Реал Сосьедада
Англия
03 марта 2025, 23:03 |
196
0

Опередят Арсенал? Манчестер Юнайтед хочет подписать опорника Реал Сосьедада

«Красные дьяволы» интересуются Мартином Субименди

03 марта 2025, 23:03 |
196
0
Опередят Арсенал? Манчестер Юнайтед хочет подписать опорника Реал Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать опорного полузащитника испанского «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, сообщает GiveMeSport.

Как сообщается, «красные дьяволы» рассматривают возможность трансфера 26-летнего Субименди в летнее трансферное окно. Клаусула полузащитника составляет 51 миллион фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о том, что переговоры по трансферу Субименди ведет также лондонский «Арсенал» и он готов активировать клаусулу опорника.

В нынешнем сезоне в составе «Реал Сосьедада» Мартин Субименди сыграл 34 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мартин Субименди
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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