Опередят Арсенал? Манчестер Юнайтед хочет подписать опорника Реал Сосьедада
«Красные дьяволы» интересуются Мартином Субименди
Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать опорного полузащитника испанского «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, сообщает GiveMeSport.
Как сообщается, «красные дьяволы» рассматривают возможность трансфера 26-летнего Субименди в летнее трансферное окно. Клаусула полузащитника составляет 51 миллион фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о том, что переговоры по трансферу Субименди ведет также лондонский «Арсенал» и он готов активировать клаусулу опорника.
В нынешнем сезоне в составе «Реал Сосьедада» Мартин Субименди сыграл 34 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
🚨 Manchester United are eyeing a move for Arsenal target Martin Zubimendi in the summer. His release clause is £51M.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 3, 2025
(Source: @GIVEMESPORT) pic.twitter.com/x4GRpFLNWE
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