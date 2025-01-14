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  4. Источник: Арсенал подпишет Мартина Субименди
Англия
14 января 2025, 15:22 |
251
0

Источник: Арсенал подпишет Мартина Субименди

Гранд АПЛ намерен оформить трансфер летом 2025 года

14 января 2025, 15:22 |
251
0
Источник: Арсенал подпишет Мартина Субименди
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Лондонский «Арсенал» намерен осуществит трансфер опорного полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. В футболисте заинтересован тренер «канониров» Микель Артета. Это фактор может стать решающим в решении футболиста.

«Арсенал» планирует активировать пункт о выкупе в размере 60 миллионов евро, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, за кулисами прошли позитивные переговоры. Остаются последние ключевые шаги.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел за «Реал Сосьедад» 22 матча. Забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом заканчивается в 2027 году.

У «Арсенала» достаточно конкурентов в борьбе за Мартина Субименди. Чемпионом Европы 2024 года интересуются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что эксперт по трансферам раскрыл планы «Арсенала» на Зинченко.

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Мартин Субименди Арсенал Лондон Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу трансферы Микель Артета трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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