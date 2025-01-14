Источник: Арсенал подпишет Мартина Субименди
Гранд АПЛ намерен оформить трансфер летом 2025 года
Лондонский «Арсенал» намерен осуществит трансфер опорного полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди. В футболисте заинтересован тренер «канониров» Микель Артета. Это фактор может стать решающим в решении футболиста.
«Арсенал» планирует активировать пункт о выкупе в размере 60 миллионов евро, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, за кулисами прошли позитивные переговоры. Остаются последние ключевые шаги.
В текущем сезоне Мартин Субименди провел за «Реал Сосьедад» 22 матча. Забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом заканчивается в 2027 году.
У «Арсенала» достаточно конкурентов в борьбе за Мартина Субименди. Чемпионом Европы 2024 года интересуются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что эксперт по трансферам раскрыл планы «Арсенала» на Зинченко.
🚨🔴⚪️ Arsenal are in advanced talks to sign Martin Zubimendi for summer 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025
Negotiations underway with player side as positive talks took place behind the scenes, as revealed by @SamiMokbel81_DM. Final key steps still needed.
Arsenal plan to trigger €60m release clause. pic.twitter.com/msM1B2I9yl
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