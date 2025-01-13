«Я ожидаю этого». Эксперт по трансферам раскрыл планы Арсенала на Зинченко

Бывший скаут «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Мик Браун прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я ожидаю, что он покинет «Арсенал». Когда он пришел, то был одним из немногих достойных игроков, которые помогли стабилизировать ситуацию, но он не является футболистом топ-класса. То же самое касается и Жезуса.

Он никогда не станет стабильным игроком основного состава в этой команде, потому что уже опустился ниже в иерархии. Артета показал это, приобретя Тимбера и Калафьори.

Зинченко – это еще один игрок, который хорошо обращается с мячом и может перемещаться в полузащиту, но в клубе всегда были опасения относительно его действий в обороне.

Поэтому, если какой-то клуб обратится по нему в январское трансферное окно, думаю, «Арсенал» его отпустит. Он не входит в их планы на будущее и, похоже, не вписывается в их нынешний стиль игры», – цитирует Брауна Football Insider.