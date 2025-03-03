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Испания
03 марта 2025, 20:29 | Обновлено 03 марта 2025, 20:48
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0

Барса – вторая команда Ла Лиги в истории по голам в первых 40 матчах сезона

«Каталонцы» дома разгромили «Реал Сосьедад»

03 марта 2025, 20:29 | Обновлено 03 марта 2025, 20:48
140
0
Барса – вторая команда Ла Лиги в истории по голам в первых 40 матчах сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» стала второй в истории среди команд Ла Лиги по количеству голов в первых 40 матчах сезона во всех соревнованиях (124).

2 марта состоялась встреча 26-го тура чемпионата Испании между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Выше «каталонцев» в списке располагается лишь мадридский «Реал», который в сезоне 1959/60 в 40 матчах забил 132 гола.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице, имея 57 очков после 26 туров (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад статистика Ла Лига Барселона - Реал Сосьедад Реал Мадрид
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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