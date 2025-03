Барса – вторая команда Ла Лиги в истории по голам в первых 40 матчах сезона

«Барселона» стала второй в истории среди команд Ла Лиги по количеству голов в первых 40 матчах сезона во всех соревнованиях (124).

2 марта состоялась встреча 26-го тура чемпионата Испании между командами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой владельцев поля со счетом 4:0.

Выше «каталонцев» в списке располагается лишь мадридский «Реал», который в сезоне 1959/60 в 40 матчах забил 132 гола.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице, имея 57 очков после 26 туров (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

124 - Barcelona have scored 124 goals in 40 games this season in all competitions, the most by a LaLiga side after their first 40 games of a campaign since Real Madrid in 1959/60 (132 goals). Shocking. pic.twitter.com/e1FvT1QciX