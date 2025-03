Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер продолжает активно работать на трансферном рынке. Горняки рассматривают вариант с подписанием албанского вингера турецкого Самсунспора Арбнора Муйя, сообщает Markaj News.

26-летний футболист ранее выступал в албанском Скендербеу, бельгийском Антверпене и косовском клубе Дрита. В феврале 2024 года присоединился к турецкому Самсунспору.

Украинским болельщикам он запомнился благодаря голу в ворота Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне, когда играл за Антверпен. Тогда горняки в гостях одержали победу со счетом 3:2.

В текущем сезоне Муйя провел 22 матча в чемпионате Турции и забил 2 гола. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,7 млн евро.

