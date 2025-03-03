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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 16:59 | Обновлено 03 марта 2025, 17:23
1153
1

Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов

26-летний албанский вингер Арбнор Муйя выступает за турецкий Самсунспор

03 марта 2025, 16:59 | Обновлено 03 марта 2025, 17:23
1153
1
Шахтер хочет подписать вингера, который забивал горнякам в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арбнор Муйя

Донецкий Шахтер продолжает активно работать на трансферном рынке. Горняки рассматривают вариант с подписанием албанского вингера турецкого Самсунспора Арбнора Муйя, сообщает Markaj News.

26-летний футболист ранее выступал в албанском Скендербеу, бельгийском Антверпене и косовском клубе Дрита. В феврале 2024 года присоединился к турецкому Самсунспору.

Украинским болельщикам он запомнился благодаря голу в ворота Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне, когда играл за Антверпен. Тогда горняки в гостях одержали победу со счетом 3:2.

В текущем сезоне Муйя провел 22 матча в чемпионате Турции и забил 2 гола. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,7 млн евро.

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Арбнор Муйя Шахтер Донецк Самсунспор Скендербеу Дрита Антверпен трансферы трансферы УПЛ Турция Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Зачеееем??? Этот Муйя - не уровень Шахтёра! Я понимаю, какого-нибудь юного латиноса (да и не обязательно латиноса, с любым паспортом) - которого можно за 4-5 лет чему то научить, раскрыть и поднять на высший уровень. А этому 26, скитается по каких-то аутсайдерах, результативность крайне низкая (где голы, где голевые передачи?). 
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