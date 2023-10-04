Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен

Атмосфера еврокубковых соревнований является лучшим источником незабываемых эмоций для футбольных болельщиков в разгар осени, поэтому каждый следующий игровой день они ожидают с замиранием сердца. Тем более, уровень ажиотажа повышается, когда команде из родной страны не удается удачно стартовать на групповом этапе, после чего уже со второго тура для нее начинаются настоящие адские испытания.

Донецкий «Шахтер» две недели назад не смог обыграть португальский «Порту» в условно домашнем матче в Гамбурге в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА (1:3), чем исключительно ухудшил свое положение в и без того непростом квартете под буквой H. Но существовала все же команда, которая сыграла в первом туре даже хуже футболистов Патрика ван Леувена – бельгийский «Антверпен», который вообще без шансов уступил каталонской «Барселоне» на ее поле (0:5).

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И так уж сложился календарь этого года, что уже от результата матча второго тура для украинского и бельгийского коллективов зависела едва ли не вся судьба не только осенней, но и весенней части международной кампании этого сезона. Прекрасно понимали это и «горняки», главный тренер которых находился в очень затруднительном положении из-за откровенно плохих выступлений команды на внутренней арене, предшествовавших отчетной игре.

Но с таким началом игры о каком спасении репутации главного тренера мы говорим вообще? Дончане побежали прессинговать на чужую половину уже от самого стартового свистка, но не все игроки вовремя проснулись при этом. Ракицкий на третьей минуте вблизи собственной штрафной подарил мяч Вермерену, который превратил удачный отбор в мгновенный пас направо на Муя, который убрал в пылу борьбы Азарови, после чего пробил в дальний угол.

Это был настоящий шок, ведь у телевизионных экранов мы в этот вечер собрались явно не для такого зрелища. Но дальше становилось только хуже – «Шахтер» начал не выдерживать быстрый темп атак соперников и постепенно собирался вблизи собственных владений, тогда как не самая успешная игра команды ван Леувена в защите постоянно о себе напоминала. Откровенно повезло, что дополнительный выстрел Муя и классный удар от Янссена из зоны перед штрафной тогда попали мимо створа ворот, потому что проблемы могли бы быть и более существенными.

Впоследствии мы увидели попытки «горняков» проводить атаки в ответ – обнадеживающий сигнал, потому что ни на что больше опираться не приходилось. И достаточно близкими были к успеху Степаненко и Матвиенко, надо отметить, но постоянно на завершение эпизодов чего-то не хватало. А еще был качественный удар от Крыськива с левого фланга штрафной, правда ему на смену сразу пришла голевая контратака соперников, которую с передачи Вермерена из центра поля завершил на левом фланге Баликвиша. Просто не успели перестроиться. Вновь.

Что должен был говорить ван Леувен во время перерыва своей команде? Рассыпалась ли она? Нет. Имели ли соперники подавляющее преимущество? Скорее также нет, чем да. Но что-то таки нашел голландец, чтобы противопоставить идеям ван Боммела, и «Шахтер» уже с первых минут начал раскатывать чужую защиту. И сразу же гол – это Сикан доел атаку, в которой было и попадание в стойку от Судакова, и пушечный выстрел Назарины во вратаря, и даже рикошет в перекладину. Но нас тогда интересовал именно забитый мяч.

Интересовал потому, что он позволял выполнять дальнейшие попытки возвращения в эту боевую игру. И очень кстати, что «Шахтер» тогда не сбавил обороты и продолжал создавать голевые моменты, хотя и контратаки у соперников были такие, что наша команда чудом не пропустила. Но в итоге все завершилось ударом Ракицкого со штрафного на правом фланге, которому очень помог оказаться в ближнем углу рикошет от Баликвиши.

Что случилось потом? То, что и должно было случиться с соперниками, которые откровенно пользовались своими достижениями образца первого тайма – они начали нервничать. Особенно – их голкипер Бюте, который на 77 минуте допустил просто непостижимую ошибку. Оставил мяч на левом фланге штрафной у лицевой для Назарины, а тот мгновенно перевел на пустые для Сикана.

И вот тогда началась настоящая погоня за результатом. «Антверпен» не мог уступать перед собственными трибунами с начального счета 2:0 перед вторым таймом, поэтому просто побежал в штрафную Ризныка. Дмитрий изрядно напрыгался за мячами, но уже в компенсированное время руками в собственной штрафной заблокировал удар Альдервейрелда с правого фланга не он, а Тарас Степаненко. Это – пенальти и абсолютная тишина. Капитан соперников подошел к мячу и пробил мимо левой стойки. Все. Камбэк cостоялся.

В третьем туре Лиги чемпионов УЕФА бельгийский «Антверпен» будет играть дома против португальского «Порту», а донецкий «Шахтер» поедет в гости к каталонской «Барселоне».

Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур.

Антверпен – Шахтер – 2:3

Муйя (3), Баликвиша (34) – Сикан (48, 76), Ракицкий (71)

На 97-й минуте Алдервейрелд не реализовал пенальти (мимо)

Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракицкий (66), Сикан (82)

Антверпен: Бюте, Вейндал (Иленихена, 83), Кулибали, Алдервейрелд, Батайе, Кейта (Юсуф, 83), Вермеерен, Эккеленкамп (Валенсия, 74), Баликвиша, Янссен, Муйя (ван ден Бош, 87)

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан Швед, 87)

Арбитр: Раде Обренович (Словения)

Стадион Босейлстадион (Антверпен, Бельгия)

ШАХТЕР – АНТВЕРПЕН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА