Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Лига Чемпионов
Антверпен
04.10.2023 19:45 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2023, 21:41 | Обновлено 04 октября 2023, 22:47
13987
135

Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен

Донецкий клуб отыгрался со счета 0:2

04 октября 2023, 21:41 | Обновлено 04 октября 2023, 22:47
13987
135
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Getty Images/Global Images Ukraine

Атмосфера еврокубковых соревнований является лучшим источником незабываемых эмоций для футбольных болельщиков в разгар осени, поэтому каждый следующий игровой день они ожидают с замиранием сердца. Тем более, уровень ажиотажа повышается, когда команде из родной страны не удается удачно стартовать на групповом этапе, после чего уже со второго тура для нее начинаются настоящие адские испытания.

Донецкий «Шахтер» две недели назад не смог обыграть португальский «Порту» в условно домашнем матче в Гамбурге в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА (1:3), чем исключительно ухудшил свое положение в и без того непростом квартете под буквой H. Но существовала все же команда, которая сыграла в первом туре даже хуже футболистов Патрика ван Леувена – бельгийский «Антверпен», который вообще без шансов уступил каталонской «Барселоне» на ее поле (0:5).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live у Telegram Sport.ua

И так уж сложился календарь этого года, что уже от результата матча второго тура для украинского и бельгийского коллективов зависела едва ли не вся судьба не только осенней, но и весенней части международной кампании этого сезона. Прекрасно понимали это и «горняки», главный тренер которых находился в очень затруднительном положении из-за откровенно плохих выступлений команды на внутренней арене, предшествовавших отчетной игре.

Но с таким началом игры о каком спасении репутации главного тренера мы говорим вообще? Дончане побежали прессинговать на чужую половину уже от самого стартового свистка, но не все игроки вовремя проснулись при этом. Ракицкий на третьей минуте вблизи собственной штрафной подарил мяч Вермерену, который превратил удачный отбор в мгновенный пас направо на Муя, который убрал в пылу борьбы Азарови, после чего пробил в дальний угол.

Это был настоящий шок, ведь у телевизионных экранов мы в этот вечер собрались явно не для такого зрелища. Но дальше становилось только хуже – «Шахтер» начал не выдерживать быстрый темп атак соперников и постепенно собирался вблизи собственных владений, тогда как не самая успешная игра команды ван Леувена в защите постоянно о себе напоминала. Откровенно повезло, что дополнительный выстрел Муя и классный удар от Янссена из зоны перед штрафной тогда попали мимо створа ворот, потому что проблемы могли бы быть и более существенными.

Впоследствии мы увидели попытки «горняков» проводить атаки в ответ – обнадеживающий сигнал, потому что ни на что больше опираться не приходилось. И достаточно близкими были к успеху Степаненко и Матвиенко, надо отметить, но постоянно на завершение эпизодов чего-то не хватало. А еще был качественный удар от Крыськива с левого фланга штрафной, правда ему на смену сразу пришла голевая контратака соперников, которую с передачи Вермерена из центра поля завершил на левом фланге Баликвиша. Просто не успели перестроиться. Вновь.

Что должен был говорить ван Леувен во время перерыва своей команде? Рассыпалась ли она? Нет. Имели ли соперники подавляющее преимущество? Скорее также нет, чем да. Но что-то таки нашел голландец, чтобы противопоставить идеям ван Боммела, и «Шахтер» уже с первых минут начал раскатывать чужую защиту. И сразу же гол – это Сикан доел атаку, в которой было и попадание в стойку от Судакова, и пушечный выстрел Назарины во вратаря, и даже рикошет в перекладину. Но нас тогда интересовал именно забитый мяч.

Интересовал потому, что он позволял выполнять дальнейшие попытки возвращения в эту боевую игру. И очень кстати, что «Шахтер» тогда не сбавил обороты и продолжал создавать голевые моменты, хотя и контратаки у соперников были такие, что наша команда чудом не пропустила. Но в итоге все завершилось ударом Ракицкого со штрафного на правом фланге, которому очень помог оказаться в ближнем углу рикошет от Баликвиши.

Что случилось потом? То, что и должно было случиться с соперниками, которые откровенно пользовались своими достижениями образца первого тайма – они начали нервничать. Особенно – их голкипер Бюте, который на 77 минуте допустил просто непостижимую ошибку. Оставил мяч на левом фланге штрафной у лицевой для Назарины, а тот мгновенно перевел на пустые для Сикана.

И вот тогда началась настоящая погоня за результатом. «Антверпен» не мог уступать перед собственными трибунами с начального счета 2:0 перед вторым таймом, поэтому просто побежал в штрафную Ризныка. Дмитрий изрядно напрыгался за мячами, но уже в компенсированное время руками в собственной штрафной заблокировал удар Альдервейрелда с правого фланга не он, а Тарас Степаненко. Это – пенальти и абсолютная тишина. Капитан соперников подошел к мячу и пробил мимо левой стойки. Все. Камбэк cостоялся.

В третьем туре Лиги чемпионов УЕФА бельгийский «Антверпен» будет играть дома против португальского «Порту», а донецкий «Шахтер» поедет в гости к каталонской «Барселоне».

Лига чемпионов. Группа Н. 2-й тур.

Антверпен – Шахтер – 2:3

Муйя (3), Баликвиша (34) – Сикан (48, 76), Ракицкий (71)

На 97-й минуте Алдервейрелд не реализовал пенальти (мимо)

Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракицкий (66), Сикан (82)

Антверпен: Бюте, Вейндал (Иленихена, 83), Кулибали, Алдервейрелд, Батайе, Кейта (Юсуф, 83), Вермеерен, Эккеленкамп (Валенсия, 74), Баликвиша, Янссен, Муйя (ван ден Бош, 87)

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан Швед, 87)

Арбитр: Раде Обренович (Словения)

Стадион Босейлстадион (Антверпен, Бельгия)

ШАХТЕР – АНТВЕРПЕН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мишель-Анж Баликвиша (Антверпен).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Арбнор Муя (Антверпен).
По теме:
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе
И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
Футбол | 04 октября 2023, 18:27 13
ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030
ОФИЦИАЛЬНО. Марокко, Португалия и Испания проведут ЧМ-2030

Также 3 матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае

Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Футбол | 04 октября 2023, 06:00 0
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея

Главные новости за 3 октября на Sport.ua

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 04.10.2023, 13:30
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04.10.2023, 21:25
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Футбол | 04.10.2023, 21:53
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Комментарии 135
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
шахту с валидольной, но победой, болельщик дк, молодцы что сумели отыграть с такого счета и игры, в ле еще смогут пройти возможно
Ответить
+21
Показать Скрыть 2 ответа
axylinam
Рано кротиков похоронили после первого тайма, молодцы однозначно, такого я давно не помню от наших клубов
Ответить
+13
Болела
Таке враження, що бельгійці взагалі не були готові до того, що Шахтар може забити гол. Повністю зламались, а гірники навпаки додали. 
Багато кого можна відзначити за характер у другому, але слідкуйте за Судаковим. Це просто мозок у центрі. Які передачі, як розвертає гру.
Неоднозначні враження від гри, але три очки не пахнуть. Зараз це найважливіше було.
Ответить
+11
Показать Скрыть 3 ответа
Макс Максов
Неочікувано після першого тайму, браво Шахтар! Молодці, що зібралися і переломили!
Ответить
+11
pricolist
Класний триллер. В першому таймі я ображав Шахтар, але мене своєю класною грою в 2 таймі просто посоромили. Дякую за такі приємні емоції в складний час.  
Ответить
+11
Показать Скрыть 2 ответа
Kovaleff
Вот это эмоции!!!!
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Rzechpospolita
Як там говорять, везе сильніше) ну перший тайм - це ЖАХ! 
Ответить
+9
Cityzen83
Кроти - ви красені! Посоромили мене і багатьох. Я на Вас після першого тайму болт положив. А Ви такий перфоманс видали!
Ответить
+8
Phantom
З перемогою, дуже класний другий тайм. Фан ДК)
Ответить
+8
Lesia ROMAN
Второй тайм достойно 🇺🇦💙💛С победой 
Ответить
+8
Fitness.sports
Здесь говорят везёт сильнейшему! Но господа этот клуб как и Аталанта были чайники в первой игре на своем поле в ЛЧ. Шахтер с победой, но фарт дело относительное. Спасибо за очки в корзину.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Viktor Shuper
матч жесть. після 2:0 перемогти 2:3! не забити пенальті вкінці, було б 3:3. матч просто жестяк, давно нічого схожого не бачив.
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
CheMP
молодцы! верил! хоть и психанул и на 0-2 перестал смотреть 
Ответить
+6
Alex Komnin
Рівень гри й захист жахливий. Різник - третина майстерності Трубіна. Нагадує гру у фуибольний симулятор матч. 1 і 3 голи бельгійский кіпер творив. Треба нормального нападника, а не Сікана. Перший тайм - жах жахливий. Так - молодці, що на характері витягнули. Антверпен ніякий.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
молодці!Но тренеру треба робити заміни було в доданий час...
Ответить
+5
u6464u
в таких матчах і зароджується команда, дякую за другий тайм ,сподобався , детектив ще той .
Ответить
+5
suforza1921
Диво-матч, футбольний триллер, який надовго залишиться в пам'яті. Варто насолоджуватися кожною миттєвістю сьогоднішньої гри, попри те, що клас обох команд, відверто кажучи, не дотягує до ЛЧ.
Варто ще й тому, що з нинішнім рівнем УПЛ в цілому і кращих українських клубів зокрема, невідомо коли буде наступна наша наступна участь у Лізі Чемпіонів. Принаймні перспективи участі в ній на найближчі кілька сезонів виглядають дуже туманними.
P.S. І що зовсім кумедно, що, по-суті, "дерев'яний" Сікан має усі шанси опинитися у збірній туру ЛЧ)))
Ответить
+4
Злий Глобинець
Після жахливого першого тайму, щоб якось підняти собі настрій, мені захотілося включити якусь веселу запальну музику. Що я і зробив, вимкнув звук трансляції та включив альбом казахського виконавця Нуркена Амангелді. І він виявився напрочуд фартовим! Не вимикав альбом до самого кінця матчу - на фарт! Спрацювало!
А якщо серйозно, наші хлопці великі молодці! Вигризли переможний результат через "неможу". Не без везіння, але щастить сильнішим і наполегливішим.
З такою грою, якщо не збавлять обороти, Шахтар не загубиться у цій Лізі Чемпіонів. Дамо бій грізній Барселоні!
Ответить
+4
Віктор Коробка
Емоції - вище даху! 
1 Добре, що хлопці виявилися з яйцями
2 Але навіщо для початку отримувати конкретно по морді?!
3 Вітаємо усіх українських вболівальників з перемогою, навіть тих, хто сьогодні планував добре посміятися з поразки Шахтаря.
Ответить
+4
Первый Среди Равных
Ван Леувена всеодно треба міняти максимум взимку 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем