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  4. Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Антверпен
04.10.2023 19:45 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:10 | Обновлено 04 октября 2023, 22:47
23220
15

Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2023, 22:10 | Обновлено 04 октября 2023, 22:47
23220
15
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

❗️ ВИДЕО. Голы Шахтера в ворота Антверпена

⚽️ Пропустив два гола в первом тайме, горняки переломили ход игры и забили три мяча. Даниил Сикан оформил победный дубль.

🥅 Антверпен не забил пенальти на 90+7 минуте! Тоби Алдервейрелд пробил мимо ворот.

Лига чемпионов 2023/24

Группа H. 2-й тур, 4 октября

Антверпен (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 2:3

Голы: Муйя, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Баликвиша, 33 мин.

ГОЛ! 2:1. Сикан, 48 мин.

ГОЛ! 2:2. Ракицкий, 71 мин.

ГОЛ! 2:3. Сикан, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мишель-Анж Баликвиша (Антверпен).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Арбнор Муя (Антверпен).
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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер видео голов и обзор Мишель-Анж Баликвиша Даниил Сикан Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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CAHbI4
Проявили характер, МОЛОДЦЫ !!!
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+10
andre_lui
З перемогою!
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+9
Андрей Залищук
представляю розчарування вболівальників Антверпена, багато хто з них вірив в те, що перемога уже в кишені, я так само думав чесно кажучи, але є 3 очки, є 0.4 бала в таблицю УЄФА, завтра чекаємо такого ж від Зорі
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+8
MrStepanovM .
Ні хуа сє...
Ответить
+8
ВАЛ
Вітання з першою ПЕРЕМОГОЮ.!!!
Ответить
+7
shakhtarforewer
А таки Шахта ще жива!!!
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+7
Вася Пупкин
Таке враження, що Ван Леуен в перерві сказав щоб хлопці грали так як грали при Йовічевічі і пішла гра.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Pop
О хуе хуе
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+2
nicksaf
На весну ШД надо быть в ЛЕ, чтобы не только один ЧУ. Пусть ещё и там выкладываются.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
БРАВО! 🔥🔥🔥
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+1
CheMP
ничего! сейчас соберутся и отыграются!___________________________________________ А Я ГОВОРИЛ! 
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0
maxno
Бельгийцы слабые . Но шахтёр хоть выиграл посмотрим может ещё кого-то обыграет. 
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-3
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Теннис
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