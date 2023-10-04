Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
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Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
❗️ ВИДЕО. Голы Шахтера в ворота Антверпена
⚽️ Пропустив два гола в первом тайме, горняки переломили ход игры и забили три мяча. Даниил Сикан оформил победный дубль.
🥅 Антверпен не забил пенальти на 90+7 минуте! Тоби Алдервейрелд пробил мимо ворот.
Лига чемпионов 2023/24
Группа H. 2-й тур, 4 октября
Антверпен (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 2:3
Голы: Муйя, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 мин.
ГОЛ! 2:0. Баликвиша, 33 мин.
ГОЛ! 2:1. Сикан, 48 мин.
ГОЛ! 2:2. Ракицкий, 71 мин.
ГОЛ! 2:3. Сикан, 76 мин.
События матча
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