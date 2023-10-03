В среду, четвертого октября, в Антверпене на поле «Босейлстадиона» состоится поединок второго раунда группового турнира Лиги чемпионов между лучшей командой Бельгии прошлого сезона – «Антверпеном» - и лучшей командой минувшего чемпионата Украины – «Шахтером».

Антверпен

Сенсационный чемпион Бельгии является абсолютным дебютантом группового этапа Лиги чемпионов. Игра против «горняков» для «Антверпена» станет лишь второй в самом престижном континентальном турнире. И первой – домашней. Так что можно не сомневаться, что подопечные знаменитого экс-капитана сборной Нидерландов ван Боммела сделают все от них зависящее, дабы сыграть успешно.

Первая проба пера в группе Лиги чемпионов для «красных» завершилась полным фиаско: чемпион Бельгии на «Камп Ноу» был разбит чемпионом Испании «Барселоной» - 5:0.

Не лучшим образом пока что идут дела у «Антверпена» и на внутренней арене. После девяти туров с 14 очками «красные» занимают пятое место в турнирной таблице.

В последнем матче Лиги Жюпиле подопечные ван Боммела сыграли в сухую ничью на выезде с «Мехеленом». Примечательно, что «красные» не побеждают в пяти последних матчах. Тем не менее, разница забитых и пропущенных мячей в чемпионате Бельгии у них – с явным креном на атаку: 13 – 4. Меньше «Антверпена» в текущем чемпионате Бельгии не пропустил никто.

Относительно неудачный старт «Антверпена» в новом сезоне связан с серьезной миграцией в коллективе в последнее трансферное окно. В нынешнее межсезонье команда лишилась сразу нескольких ведущих исполнителей.

Покинул коллектив основной фланговый защитник Авила, перешедший в «Аякс» за 12,5 млн евро. Еще один оборонец – Пако – за девять миллионов ушел во «Франкфурт». Бесплатно ушли (в качестве свободных агентов) на новые рабочие места полузащитники Геркенс и Мийоши.

На вырученные от продаж деньги «Антверпен» приобрел пятерых футболистов, потратив суммарно почти десять миллионов евро. Из наиболее известных новичков – защитник Кулибали из дортмундской «Боруссии» и полузащитник Кейта из «Левена».

Накануне игры против «Шахтера» ван Боммел не сможет рассчитывать на всех игроков основы. По причине травм. Из-за разного рода повреждений в клубном лазарете «Антверпена» находятся Энгельс, Вайнс, Де Лит, Корбани и Ондрейка.

Шахтер

Первый блин в нынешней группе Лиги чемпионов и для «Шахтера» получился комом. «Горняки» в Гамбурге – номинально домашней арене – без вариантов уступили «Порту» - 1:3.

Неудачей для команды ван Леувена завершился и последний поединок в рамках чемпионата Украины перед визитом в Антверпен: поражение от «Ворсклы» - 1:2. Однако «Шахтер» пока что остается лидером чемпионата Украины.

В последнее время над наставником «оранжево-черных» сгущаются тучи. Была информация, что ван Леувену могут указать на дверь сразу после матча с «Ворсклой», однако голландский специалист остался на своем посту. Но если его команда уступит чемпиону Бельгии, скорее всего, Патрик будет вынужден уйти в отставку.

Клубный лазарет «Шахтера» тоже не пустует. Из-за серьезной травмы надолго выбыл основной форвард дончан Траоре: его даже не внесли в заявку на групповой этап ЛЧ. Травмирован основной центрбек Бондарь. Были проблемы со здоровьем у еще одного центрального защитника – Матвиенко, однако Николай вместе с командой отправился в Антверпен.

История противостояний

В официальных матчах оппоненты до сих пор не встречались.

Прогноз

Если «Шахтеру» и суждено брать очки в нынешней Лиге чемпионов, так это в матчах против «Антверпена». «Порту» и «Барселона» - оппоненты более высокого класса, а вот чемпион Бельгии – примерно одного «поля ягода» с чемпионом Украины.

Однако в любом случае вояж в Антверпен сулит «горнякам» сложности. Неразбериха в защите, медлительность при переходе от одной игровой фазы к другой, отсутствие забивного форварда и непонятные тренерские эксперименты – все эти и иные подобные нюансы не добавляют вистов нашему чемпиону.

С другой стороны, несмотря на потерю нескольких ключевых исполнителей, «Антверпен» продолжает оставаться серьезной боевой единицей. Команда вам Боммела в чемпионате Бельгии много забивает и мало пропускает.

Почти наверняка именно эти две команды и разыграют между собой «четвертого лишнего». Чтобы не оказаться на итоговом последнем месте в группе, «горнякам» нужно будет серьезно попотеть.

Очень серьезно нужно будет подготовиться к игре и главному тренеру «Шахтера» ван Леувену, ведь от противостояния с его коллегой-земляком во многом будет зависеть его судьба.

Учитывая все вышеизложенные факторы, предположим, что «Шахтер» не проиграет. Наиболее вероятным исходом матча видится результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Антверпен»: Бюте, Батай, Арделвейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Кейк, Вермелен, Эккеленкамп, Баликвиша, Янссен

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

4 октября, среда