ВАН ЛЕУВЕН: «Мы понимали, что должны победить, прежде всего для украинцев»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал матч второго тура Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена» (3:2).

– Можете ли вы рассказать, что сказали своим игрокам в перерыве, ведь во втором тайме они вышли на поле с настроением буквально разорвать «Антверпен»?

– Прежде всего отмечу, что мы играем здесь не только для местной публики, но и для болельщиков, которые были сегодня на трибунах, для всех тех людей, которые находятся сейчас в Украине и смотрели игру по телевидению. Поэтому мы понимали, что должны победить в этой игре, прежде всего для них. Ибо они нас поддерживают всеми силами. И также небольшие изменения, проведенные в тактике, привели к голам и положительному результату во втором тайме.

– В чем вы видите разницу между первым и вторым таймами?

– Мы оттолкнулись от тактики «Антверпена». С самого начала ожидали от них немного другой игры, но они показали такую тактику, соответственно мы должны изменить собственный подход. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический – и это дало нам хороший результат.

– Сейчас будет международная пауза, команда не будет играть две недели. Может, это плохо, ведь такой положительный результат мог вдохновить игроков на дальнейшие победы?

– Наши игроки будут выступать за свои национальные сборные, а мы будем играть тренировочные матчи, поэтому сегодняшний результат все равно будет положительно влиять на подготовку к следующим поединкам.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Шахтер» сыграет на выезде против «Барселоны», встреча запланирована на 25 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.