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Антверпен
04.10.2023 19:45 - : -
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
03 октября 2023, 21:37 |
292
0

Антверпен – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги чемпионов

03 октября 2023, 21:37 |
292
0
Антверпен – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В среду, 4 октября, состоится поединок группы Н Лиги чемпионов, в котором встретятся «Антверпен» и «Шахтер». Матч пройдет в Антверпене на стадионе «Босейлстадион», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды стартовали в групповом турнире с поражений. «Горняки» в домашнем поединке уступили «Порту» со счетом 1:3, а «красные» в гостях проиграли «Барселоне» (0:5). После встречи с испанским грандом «Антверпен» провел три матча в своем национальном чемпионате, и все они завершились со счетом 0:0. После 9 туров Лиги Жюпиле ближайший соперник команды Патрика ван Леувена занимает пятое место (3 победы, 5 ничьих и 1 поражение). «Шахтер» перед ответственным противостоянием потерпел первое поражение в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги, уступив «Ворскле» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Антверпен» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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