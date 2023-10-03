В среду, 4 октября, состоится поединок группы Н Лиги чемпионов, в котором встретятся «Антверпен» и «Шахтер». Матч пройдет в Антверпене на стадионе «Босейлстадион», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Обе команды стартовали в групповом турнире с поражений. «Горняки» в домашнем поединке уступили «Порту» со счетом 1:3, а «красные» в гостях проиграли «Барселоне» (0:5). После встречи с испанским грандом «Антверпен» провел три матча в своем национальном чемпионате, и все они завершились со счетом 0:0. После 9 туров Лиги Жюпиле ближайший соперник команды Патрика ван Леувена занимает пятое место (3 победы, 5 ничьих и 1 поражение). «Шахтер» перед ответственным противостоянием потерпел первое поражение в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги, уступив «Ворскле» со счетом 1:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Антверпен» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.