Гирасси забил больше голов в этом сезоне, чем последний соперник Боруссии Д

Форвард «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси в нынешнем сезоне забил 24 гола в 32 поединках – больше, чем последний противник «пчел» («Санкт-Паули» – 23 в 26).

1 марта состоялся матч 24-го тура немецкого чемпионата между «Санкт-Паули» и дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. По мячу забили Гирасси и Адейеми.

В текущей кампании Бундеслиги Гирасси принял участие в 21 матче, отметившись 14 голами и 2 результативными передачами. «Боруссия» Дортмунд занимает десятое место в турнирной таблице (10 побед, 5 ничьих, 9 поражений).

