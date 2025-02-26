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Кубок Испании
26 февраля 2025, 05:39 |
13
0

Впервые в XXI веке в матче между Барсой та Атлетико было забито 8 голов

Игра завершилась результативной ничьей

26 февраля 2025, 05:39 |
13
0
Впервые в XXI веке в матче между Барсой та Атлетико было забито 8 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые с 1997 года в поединке между «Барселоной» и «Атлетико Мадрид» было забито не менее 8 голов.

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялась первая игра 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Матч завершился результативной ничьей со счетом 4:4.

Последний раз подобный случай произошел в марте 1997 года, когда в матче Копа дел Рей между этими командами было забито 9 мячей (5:4 в пользу «блауграна»).

2 апреля в Мадриде на «Метрополитано» между «матрасниками» и «каталонцами» состоится вторая игра Кубка Испании.

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Барселона Атлетико Мадрид статистика Кубок Испании по футболу Педри Барселона - Атлетико
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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