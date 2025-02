Впервые в XXI веке в матче между Барсой та Атлетико было забито 8 голов

Впервые с 1997 года в поединке между «Барселоной» и «Атлетико Мадрид» было забито не менее 8 голов.

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялась первая игра 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико». Матч завершился результативной ничьей со счетом 4:4.

Последний раз подобный случай произошел в марте 1997 года, когда в матче Копа дел Рей между этими командами было забито 9 мячей (5:4 в пользу «блауграна»).

2 апреля в Мадриде на «Метрополитано» между «матрасниками» и «каталонцами» состоится вторая игра Кубка Испании.

