Решим сами. В Баварии рассказали о контракте Сане

Директор немецкой «Баварии» Макс Эберль рассказал о ситуации с продлением контракта вингера Лероя Сане, который истекает нынешним летом.

«Мы свое дело сделаем и если решим, что для Лероя это хорошо, то продлим контракт. Если решим, что это не хорошо, то не будем продлевать. Сейчас мы общаемся с Лероем и его агентом», – приводит слова Эберля мюнхенская газета TZ.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Лерой Сане в общей сложности во всех турнирах сыграл 30 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

