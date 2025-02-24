Впервые с 2015 Реал одержал 12 побед за первые два месяца года

«Реал Мадрид» выиграл последнюю игру против «Жироны» и впервые с 2015 года одержал 12 побед за первые два месяца года. Только в 2014 «сливочные» выиграли больше поединков за этот период (14).

23 февраля состоялась игра 25-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Жирона». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Мадридский «Реал» также является второй командой топ-5 европейских лиг в 2025 году по количеству побед во всех соревнованиях (12 из 16). Больше матчей за этот период выиграл только «ПСЖ» (13).

В текущей кампании чемпионата Испании «сливочные» находятся на втором месте в турнирной таблице (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).