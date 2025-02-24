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  4. Впервые с 2015 Реал одержал 12 побед за первые два месяца года
Испания
24 февраля 2025, 22:50 |
86
1

Впервые с 2015 Реал одержал 12 побед за первые два месяца года

«Сливочные» – вторая команда 2025 года по количеству выигранных матчей в топ-5 лигах Европы

24 февраля 2025, 22:50 |
86
1
Впервые с 2015 Реал одержал 12 побед за первые два месяца года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал Мадрид» выиграл последнюю игру против «Жироны» и впервые с 2015 года одержал 12 побед за первые два месяца года. Только в 2014 «сливочные» выиграли больше поединков за этот период (14).

23 февраля состоялась игра 25-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Жирона». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Мадридский «Реал» также является второй командой топ-5 европейских лиг в 2025 году по количеству побед во всех соревнованиях (12 из 16). Больше матчей за этот период выиграл только «ПСЖ» (13).

В текущей кампании чемпионата Испании «сливочные» находятся на втором месте в турнирной таблице (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Реал - Жирона ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
Тут на допомогу Реалу прийшла Ліга чемпіонів. 2 матчі у січні + 2 у лютому, замість одного, як раніше
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