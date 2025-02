Впервые с 2015 Реал одержал 12 побед за первые два месяца года

«Реал Мадрид» выиграл последнюю игру против «Жироны» и впервые с 2015 года одержал 12 побед за первые два месяца года. Только в 2014 «сливочные» выиграли больше поединков за этот период (14).

23 февраля состоялась игра 25-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Жирона». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Мадридский «Реал» также является второй командой топ-5 европейских лиг в 2025 году по количеству побед во всех соревнованиях (12 из 16). Больше матчей за этот период выиграл только «ПСЖ» (13).

В текущей кампании чемпионата Испании «сливочные» находятся на втором месте в турнирной таблице (16 побед, 6 ничьих, 3 поражения).

12 - After PSG (13), @realmadriden are the second team in the Top5 European leagues to have won the most in 2025 in all competitions (12 in 16 matches). Only in 2014 "Whites" won more in the first two months of the year in their entire history (14). Sweet.#RM 💜🤍 pic.twitter.com/SwB9CJ0bA6