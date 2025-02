Хироки Ито – первый японец в истории Баварии, забивший гол в Бундеслиге

Защитник «Баварии» Хироки Ито во встрече против «Айнтрахта» отметился забитым мячом и стал первым японским игроком в истории клуба, который забил гол в Бундеслиге.

23 февраля состоялась игра 23-го тура чемпионата Германии между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Ито сыграл лишь свой второй матч. Подопечные Винсента Компани являются лидерами турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 58 очков (18 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

