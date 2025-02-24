Хироки Ито – первый японец в истории Баварии, забивший гол в Бундеслиге
«Бавария» дома разгромила «Айнтрахт»
Защитник «Баварии» Хироки Ито во встрече против «Айнтрахта» отметился забитым мячом и стал первым японским игроком в истории клуба, который забил гол в Бундеслиге.
23 февраля состоялась игра 23-го тура чемпионата Германии между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Ито сыграл лишь свой второй матч. Подопечные Винсента Компани являются лидерами турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 58 очков (18 побед, 4 ничьи, 1 поражение).
1 - Hiroki Ito became the first Japanese player to score a goal in the Bundesliga for FC Bayern Munich. Konnichiwa. #FCBSGE pic.twitter.com/8awhDeTFW3— OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2025
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