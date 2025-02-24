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  4. Хироки Ито – первый японец в истории Баварии, забивший гол в Бундеслиге
Германия
24 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:15
108
0

Хироки Ито – первый японец в истории Баварии, забивший гол в Бундеслиге

«Бавария» дома разгромила «Айнтрахт»

24 февраля 2025, 21:11 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:15
108
0
Хироки Ито – первый японец в истории Баварии, забивший гол в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хироки Ито

Защитник «Баварии» Хироки Ито во встрече против «Айнтрахта» отметился забитым мячом и стал первым японским игроком в истории клуба, который забил гол в Бундеслиге.

23 февраля состоялась игра 23-го тура чемпионата Германии между командами «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Ито сыграл лишь свой второй матч. Подопечные Винсента Компани являются лидерами турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 58 очков (18 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

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Хироки Ито Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт Бавария - Айнтрахт статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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