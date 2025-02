Исак забил 50-й гол в АПЛ и стал лучшим шведским голеадором в соревновании

Форвард «Ньюкасла» Александер Исак в игре против «Ноттингем Форест» оформил дубль и стал лучшим шведским игроком в истории Премьер-лиги (50).

23 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Ноттингем». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 4:3.

Прошлым рекордсменом по этому достижению был Фредрик Юнгберг, который за свою карьеру в АПЛ отметился 48 забитыми мячами.

В нынешней кампании Премьер-лиги Исак сыграл 24 матча, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. «Ньюкасл» находится на пятом месте в таблице лиги (13 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

