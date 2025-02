Вирц присоединился к Салаху по уникальному достижению в топ-5 лигах Европы

Хавбек «Байера» Флориан Вирц во встрече против «Хольштайна» отдал ассист и стал вторым игроком, который сделал 10 или более результативных передач в каждом из последних двух сезонов в топ-5 европейских лигах (2023/24 – 11, 2024/25 – 10). Первым игроком, который достиг этого показателя, был Мохамед Салах (10 и 15).

22 февраля состоялась игра 23-го тура Бундеслиги между командами «Хольштайн» и «Байер». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В этом розыгрыше чемпионата Германии Вирц принял участие в 23 поединках, отметившись 20 результативными действиями (9 Г + 11 А). «Байер» занимает вторую строчку в таблице лиги (14 побед, 8 ничьих, 1 поражение).

10 - Leverkusen's Florian Wirtz assisted 10 goals in the Bundesliga this season and 11 in 2023-24; apart from Wirtz, only Mo Salah has managed to assist 10+ goals in each of the last two seasons in Europe's big five leagues. Vision. #KSVB04 pic.twitter.com/7Y0t4W99gp