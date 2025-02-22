Манчестер Юнайтед забил лишь раз в первом тайме за последние 11 матчей АПЛ
«Красные дьяволы» вырвали ничью на последних минутах игры
«Манчестер Юнайтед» в своих последних 11 матчах в Премьер-лиге забил лишь один гол в первом тайме – 19 января 2025 года в ворота «Брайтона».
22 февраля на «Гудисон Парк» состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ман Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Угарте сравнял счет на 80-й минуте поединка.
В текущей кампании АПЛ «красные дьяволы» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений). «Эвертон» располагается на 14-м месте (7 побед, 10 ничьих, 9 поражений).
Manchester United have now scored just ONE first half goal in their last 11 Premier League games.— Squawka (@Squawka) February 22, 2025
That was a Bruno Fernandes penalty against Brighton. 👀 https://t.co/4Ga0kT1TOj
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