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Англия
22 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:34
67
0

Манчестер Юнайтед забил лишь раз в первом тайме за последние 11 матчей АПЛ

«Красные дьяволы» вырвали ничью на последних минутах игры

22 февраля 2025, 20:24 | Обновлено 22 февраля 2025, 20:34
67
0
Манчестер Юнайтед забил лишь раз в первом тайме за последние 11 матчей АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в своих последних 11 матчах в Премьер-лиге забил лишь один гол в первом тайме – 19 января 2025 года в ворота «Брайтона».

22 февраля на «Гудисон Парк» состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ман Юнайтед». Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Угарте сравнял счет на 80-й минуте поединка.

В текущей кампании АПЛ «красные дьяволы» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений). «Эвертон» располагается на 14-м месте (7 побед, 10 ничьих, 9 поражений).

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Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Эвертон - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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