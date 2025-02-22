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  4. Звезда сборной Украины получил специальную карточку в EA FC 25
Испания
22 февраля 2025, 11:24 |
228
0

Звезда сборной Украины получил специальную карточку в EA FC 25

Разработчики спортивного симулятора отметили Виктора Цыганкова

22 февраля 2025, 11:24 |
228
0
Звезда сборной Украины получил специальную карточку в EA FC 25
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 21 февраля 2025 года, в спортивном симуляторе EA Sports FC 25 вышла новая команда под названием Fantasy FC 1.

Одним из игроков, получивших специальные карточки в рамках этой акции, стал украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков. Его карточка имеет рейтинг 90 и позицию правого полузащитника.

Интересно, что рейтинг базовой золотой карточки Виктора Цыганкова составляет лишь 83.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига EA Sports FC
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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