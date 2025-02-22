Звезда сборной Украины получил специальную карточку в EA FC 25
Разработчики спортивного симулятора отметили Виктора Цыганкова
В пятницу, 21 февраля 2025 года, в спортивном симуляторе EA Sports FC 25 вышла новая команда под названием Fantasy FC 1.
Одним из игроков, получивших специальные карточки в рамках этой акции, стал украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков. Его карточка имеет рейтинг 90 и позицию правого полузащитника.
Интересно, что рейтинг базовой золотой карточки Виктора Цыганкова составляет лишь 83.
В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Turn stats into stars.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 21, 2025
Fantasy FC has returned to Football Ultimate Team.
Real-world wins and achievements mean in-game ratings boosts/upgrades.
Find out more: https://t.co/KcTvBxqZ4J pic.twitter.com/X2N4xPmUjm
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