Звезда сборной Украины получил специальную карточку в EA FC 25

В пятницу, 21 февраля 2025 года, в спортивном симуляторе EA Sports FC 25 вышла новая команда под названием Fantasy FC 1.

Одним из игроков, получивших специальные карточки в рамках этой акции, стал украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков. Его карточка имеет рейтинг 90 и позицию правого полузащитника.

Интересно, что рейтинг базовой золотой карточки Виктора Цыганкова составляет лишь 83.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Turn stats into stars.



Fantasy FC has returned to Football Ultimate Team.



Real-world wins and achievements mean in-game ratings boosts/upgrades.



Find out more: https://t.co/KcTvBxqZ4J pic.twitter.com/X2N4xPmUjm