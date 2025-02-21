Реал и Атлетико – вторая самая частая пара команд из одной страны в ЛЧ
«Сливочные» и «матрасники» встретятся в седьмой и восьмой раз в плей-офф Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» и «Атлетико» за всю историю противостояний встретились в Лиге чемпионов 6 раз – это вторая пара команд из одной страны по количеству встреч в соревновании.
21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. По ее итогам соперником «сливочных» стали «матрасники». Первый поединок между командами состоится 4 марта на «Сантьяго Бернабеу», а второй матч запланирован на 12 марта на стадионе «Метрополитано».
Чаще «Реала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов только «Челси» и «Ливерпуль» встречались большее количество раз (10). Они являются рекордсменами по этому показателю.
6 - Real Madrid and Atlético de Madrid have met six times in the @ChampionsLeague; only Chelsea-Liverpool (10) has been played more times in the competition between clubs from the same country.— OptaJose (@OptaJose) February 21, 2025
Acquaintance 🇪🇸.#UCLdraw pic.twitter.com/JwqGCnA0GO
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