Реал и Атлетико – вторая самая частая пара команд из одной страны в ЛЧ

Мадридский «Реал» и «Атлетико» за всю историю противостояний встретились в Лиге чемпионов 6 раз – это вторая пара команд из одной страны по количеству встреч в соревновании.

21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. По ее итогам соперником «сливочных» стали «матрасники». Первый поединок между командами состоится 4 марта на «Сантьяго Бернабеу», а второй матч запланирован на 12 марта на стадионе «Метрополитано».

Чаще «Реала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов только «Челси» и «Ливерпуль» встречались большее количество раз (10). Они являются рекордсменами по этому показателю.

6 - Real Madrid and Atlético de Madrid have met six times in the @ChampionsLeague; only Chelsea-Liverpool (10) has been played more times in the competition between clubs from the same country.



