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Лига чемпионов
21 февраля 2025, 22:25 |
417
0

Реал и Атлетико – вторая самая частая пара команд из одной страны в ЛЧ

«Сливочные» и «матрасники» встретятся в седьмой и восьмой раз в плей-офф Лиги чемпионов

21 февраля 2025, 22:25 |
417
0
Реал и Атлетико – вторая самая частая пара команд из одной страны в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» и «Атлетико» за всю историю противостояний встретились в Лиге чемпионов 6 раз – это вторая пара команд из одной страны по количеству встреч в соревновании.

21 февраля в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. По ее итогам соперником «сливочных» стали «матрасники». Первый поединок между командами состоится 4 марта на «Сантьяго Бернабеу», а второй матч запланирован на 12 марта на стадионе «Метрополитано».

Чаще «Реала» и «Атлетико» в Лиге чемпионов только «Челси» и «Ливерпуль» встречались большее количество раз (10). Они являются рекордсменами по этому показателю.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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