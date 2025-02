Барселона сыграла на «ноль» в последних 5 из 7 матчах против Бенфики в ЛЧ

«Барселона» в последних 7 матчах Лиги чемпионов против «Бенфики» 5 раз сохранила свои ворота сухими. Единственными исключениями стали матч 7-го тура ЛЧ этого сезона, который завершился победой «Барселоны» (5:4) и поединок кампании 21/22, в котором «Бенфика» разгромила «Барселону» (3:0).

21 февраля в 13:00 по киевскому времени состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. По ее итогам «каталонцы» и «орлы» встретятся в плей-офф турнира. Первая игра состоится 5 марта в Португалии, а ответный матч – 11 марта в Испании.

За всю историю противостояний между этими клубами было проведено 10 матчей (4 победы «Барселоны», 2 победы «Бенфики», 4 ничьи).

5 - Barcelona have kept a clean sheet in five of their seven matches against Benfica in the @ChampionsLeague, only against Inter (six) have they kept more clean sheets in the competition (also five against Manchester United).



