ФОТО. Забавная реакция Атлетико на жребий Лиги чемпионов
Клуб в социальной сети поднял настроение фанатам
В пятницу, 21 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
По результату жеребьевки на этой стадии «Атлетико» Мадрид сыграет против своего принципиального соперника – мадридского «Реала».
Мадридское дерби в Лиге чемпионов пройдет 4 марта на «Сантьяго Бернабеу» и 12 марта на «Ванда Метрополитано».
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«Атлетико» в социальных сетях отреагировал на жеребьевку ЛЧ, чем знатно развлек пользователей.
Сначала клуб опубликовал фотографию из известной видеоигры «GTA», говоря, что впереди еще два мадридских дерби.
«От дерьмо, снова», – написано на фото.
Позже «матрасники» продемонстрировали напряженный календарь на следующие недели. Ради юмора клуб использовал мем из Интернета, где собака находится в палящем доме и говорит, что у нее все хорошо.
«Все в порядке», – написано на фото.
We have another (two) Madrid derbies before GTA 6 pic.twitter.com/pzbrUUboXr— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025
22 February: Valencia-Atleti— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 21, 2025
25 February: FC Barcelona-Atleti
1 March: Atleti-Athletic Club
4/5 March: Real Madrid-Atleti
8/9 March: Getafe-Atleti
11/12 March: Atleti-Real Madrid
15/16 March: Atleti-FC Barcelona
29/30 March: Espanyol-Atleti
2 April: Atleti-FC Barcelona pic.twitter.com/0bPGuHbw68
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