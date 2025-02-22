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Лига чемпионов
22 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:25
857
0

ФОТО. Забавная реакция Атлетико на жребий Лиги чемпионов

Клуб в социальной сети поднял настроение фанатам

22 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:25
857
0
ФОТО. Забавная реакция Атлетико на жребий Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По результату жеребьевки на этой стадии «Атлетико» Мадрид сыграет против своего принципиального соперника – мадридского «Реала».

Мадридское дерби в Лиге чемпионов пройдет 4 марта на «Сантьяго Бернабеу» и 12 марта на «Ванда Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Атлетико» в социальных сетях отреагировал на жеребьевку ЛЧ, чем знатно развлек пользователей.

Сначала клуб опубликовал фотографию из известной видеоигры «GTA», говоря, что впереди еще два мадридских дерби.

«От дерьмо, снова», – написано на фото.

Позже «матрасники» продемонстрировали напряженный календарь на следующие недели. Ради юмора клуб использовал мем из Интернета, где собака находится в палящем доме и говорит, что у нее все хорошо.

«Все в порядке», – написано на фото.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Реал Мадрид Лига чемпионов жеребьевка Лиги чемпионов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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