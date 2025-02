ФОТО. Забавная реакция Атлетико на жребий Лиги чемпионов

В пятницу, 21 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

По результату жеребьевки на этой стадии «Атлетико» Мадрид сыграет против своего принципиального соперника – мадридского «Реала».

Мадридское дерби в Лиге чемпионов пройдет 4 марта на «Сантьяго Бернабеу» и 12 марта на «Ванда Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Атлетико» в социальных сетях отреагировал на жеребьевку ЛЧ, чем знатно развлек пользователей.

Сначала клуб опубликовал фотографию из известной видеоигры «GTA», говоря, что впереди еще два мадридских дерби.

«От дерьмо, снова», – написано на фото.

Позже «матрасники» продемонстрировали напряженный календарь на следующие недели. Ради юмора клуб использовал мем из Интернета, где собака находится в палящем доме и говорит, что у нее все хорошо.

«Все в порядке», – написано на фото.

We have another (two) Madrid derbies before GTA 6 pic.twitter.com/pzbrUUboXr