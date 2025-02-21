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  4. Хусанов отметился интересным достижением в ЛЧ против мадридского Реала
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 05:55 |
475
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Хусанов отметился интересным достижением в ЛЧ против мадридского Реала

«Ман Сити» вылетел из еврокубка

21 февраля 2025, 05:55 |
475
0
Хусанов отметился интересным достижением в ЛЧ против мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов до 21 года (20 лет, 356 дней), который сыграл свой первый матч на стадии плей-офф в стартовом составе против мадридского «Реала» на выезде.

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Ман Сити». Игра завершилась победой хозяев (3:1).

Ранее Хусанова таким достижением отметился лишь Каан Айхан (19 лет, 128 дней) в марте 2014 года за «Шальке».

По итогу двух матчей (6:3) «горожане» выбыли из Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Абдукодир Хусанов Каан Айхан
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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