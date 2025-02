Хусанов отметился интересным достижением в ЛЧ против мадридского Реала

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов до 21 года (20 лет, 356 дней), который сыграл свой первый матч на стадии плей-офф в стартовом составе против мадридского «Реала» на выезде.

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Ман Сити». Игра завершилась победой хозяев (3:1).

Ранее Хусанова таким достижением отметился лишь Каан Айхан (19 лет, 128 дней) в марте 2014 года за «Шальке».

По итогу двух матчей (6:3) «горожане» выбыли из Лиги чемпионов.

