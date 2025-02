Мбаппе – первый, кто забил хет-трик против команды Гвардиолы в плей-офф ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в ворота команды под руководством Пепа Гвардиолы на стадии плей-офф турнира.

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.

В этом сезоне Лиги чемпионов Килиан принял участие в 10 матчах, забил 7 мячей и отдал 1 ассист. Подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».

Kylian Mbappé is the first player to score a Champions League knockout round hat-trick against a team managed by Pep Guardiola. 🎩 pic.twitter.com/tMN3qm6fxp