Мбаппе – первый, кто забил хет-трик против команды Гвардиолы в плей-офф ЛЧ
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в ворота команды под руководством Пепа Гвардиолы на стадии плей-офф турнира.
19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.
В этом сезоне Лиги чемпионов Килиан принял участие в 10 матчах, забил 7 мячей и отдал 1 ассист. Подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».
Kylian Mbappé is the first player to score a Champions League knockout round hat-trick against a team managed by Pep Guardiola. 🎩 pic.twitter.com/tMN3qm6fxp— Squawka (@Squawka) February 19, 2025
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