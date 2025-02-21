Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе – первый, кто забил хет-трик против команды Гвардиолы в плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов
21 февраля 2025, 05:29 |
93
0

Мбаппе – первый, кто забил хет-трик против команды Гвардиолы в плей-офф ЛЧ

Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2025, 05:29 |
93
0
Мбаппе – первый, кто забил хет-трик против команды Гвардиолы в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик в ворота команды под руководством Пепа Гвардиолы на стадии плей-офф турнира.

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.

В этом сезоне Лиги чемпионов Килиан принял участие в 10 матчах, забил 7 мячей и отдал 1 ассист. Подопечные Карло Анчелотти по сумме двух встреч (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».

По теме:
Хусанов отметился интересным достижением в ЛЧ против мадридского Реала
ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – ещё одна звезда Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Футбол | 20 февраля 2025, 10:54 2
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала

Пеп считает «сливочных» главными фаворитами турнира

Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Футбол | 20 февраля 2025, 07:38 6
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити

Джуд Беллингем получил желтую карточку, которая не позволит сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 21.02.2025, 03:23
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
ФОТО. Сексапильная дочь легенды футбола оставила всех без слов. Смело
Футбол | 21.02.2025, 05:17
ФОТО. Сексапильная дочь легенды футбола оставила всех без слов. Смело
ФОТО. Сексапильная дочь легенды футбола оставила всех без слов. Смело
ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель
Футбол | 21.02.2025, 04:53
ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель
ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 9
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 2
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем