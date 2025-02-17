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Лига чемпионов
17 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:46
858
3

Плохие новости для Гвардиолы. Лидер защиты Реала восстановился после травмы

Давид Алаба будет готов к игре с «Манчестер Сити»

17 февраля 2025, 16:45 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:46
858
3
Плохие новости для Гвардиолы. Лидер защиты Реала восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Манчестер Сити».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В начале февраля у Алабы были проблемы с левой ногой. Как и прогнозировалось, футболист пропустил несколько недель, но уже возобновил тренировочный процесс.

Перед игрой Лиги чемпионов это очень важное усиление состава для Карло Анчелотти.

В первом матче в Манчестере «королевский клуб» одержал победу со счетом 3:2.

Ответный матч состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Давид Алаба травма ноги травма Фабрицио Романо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Перець
Лисому і так нічого не світить проти Реала
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+1
romeo_xai
Це троллінґ?
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+1
ViAn
Алаба лідер захисту Реалу? Смішно))
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0
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