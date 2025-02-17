Плохие новости для Гвардиолы. Лидер защиты Реала восстановился после травмы
Давид Алаба будет готов к игре с «Манчестер Сити»
32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Манчестер Сити».
Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
В начале февраля у Алабы были проблемы с левой ногой. Как и прогнозировалось, футболист пропустил несколько недель, но уже возобновил тренировочный процесс.
Перед игрой Лиги чемпионов это очень важное усиление состава для Карло Анчелотти.
В первом матче в Манчестере «королевский клуб» одержал победу со счетом 3:2.
Ответный матч состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
🚨⚪️ David Alaba, also back with Real Madrid squad in training today and available for Man City game. pic.twitter.com/MhntwGsDQQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2025
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