Плохие новости для Гвардиолы. Лидер защиты Реала восстановился после травмы

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба восстановился после травмы и будет готов к матчу с «Манчестер Сити».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В начале февраля у Алабы были проблемы с левой ногой. Как и прогнозировалось, футболист пропустил несколько недель, но уже возобновил тренировочный процесс.

Перед игрой Лиги чемпионов это очень важное усиление состава для Карло Анчелотти.

В первом матче в Манчестере «королевский клуб» одержал победу со счетом 3:2.

Ответный матч состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

🚨⚪️ David Alaba, also back with Real Madrid squad in training today and available for Man City game. pic.twitter.com/MhntwGsDQQ