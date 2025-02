Арне Слот – 2-й тренер в истории АПЛ по количеству очков в первых 25 матчах

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот в первых 25 матчах Премьер-лиги получил 60 очков и стал вторым менеджером в истории турнира по этому показателю.

16 февраля состоялся поединок 25-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Жозе Моуринью является единственным тренером в истории АПЛ, который добыл больше очков в своих первых 25 матчах чемпионата (64).

В текущей кампании Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

