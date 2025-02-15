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Чемпионат Португалии
Санта Клара
15.02.2025 20:00 – 13 0 : 0
Бенфика
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Португалия
15 февраля 2025, 19:25 |
291
0

Сыграет ли Трубин? Известный состав Бенфики на матч против Санта-Клары

Матч начнется 15 февраля в 22:00 по Киеву

15 февраля 2025, 19:25 |
291
0
Сыграет ли Трубин? Известный состав Бенфики на матч против Санта-Клары
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

На стадионе «Сау Мигель» «Санта-Клара» сыграет против клуба «Бенфика». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно начнет матч в стартовом составе.

«Бенфика» продолжает борьбу со «Спортингом» за чемпионство. У «орлов» сейчас 47 очков и вторая позиция, у «Спортинга» на четыре балла больше. «Санта-Клара» ведет борьбу за еврокубки и занимает 5 место с 38 очками.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Санта Клара
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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