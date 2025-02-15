Сыграет ли Трубин? Известный состав Бенфики на матч против Санта-Клары

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.

На стадионе «Сау Мигель» «Санта-Клара» сыграет против клуба «Бенфика». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно начнет матч в стартовом составе.

«Бенфика» продолжает борьбу со «Спортингом» за чемпионство. У «орлов» сейчас 47 очков и вторая позиция, у «Спортинга» на четыре балла больше. «Санта-Клара» ведет борьбу за еврокубки и занимает 5 место с 38 очками.