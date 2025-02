Бернли – первый клуб Чемпионшипу, который провел 10 сухих игр подряд

«Бернли» стал первой командой в истории Чемпионшипа, которая провела 10 матчей подряд без поражений и без пропущенных голов (5 побед, 5 ничьих, 11 забитых, 0 пропущенных).

12 февраля состоялась встреча 32-го тура английского чемпионата между командами «Бернли» и «Халл Сити». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Последний раз «Бернли» пропустил гол 21 декабря 2024 года в матче против «Уотфорда» (2:1). Английский клуб также не проигрывает в чемпионате уже 19 матчей подряд (11 побед, 8 ничьих). Последнее поражение команда потерпела 3 октября 2024 года в поединке с «Миллуоллом» (0:1).

В текущем розыгрыше Чемпионшипа «Бернли» расположился на третьем месте в турнирной таблице (17 побед, 13 ничьих, 2 поражения).

Burnley are the first side in Championship history to keep 10 consecutive clean sheets in the competition.



◉ 101 shots faced

◉ 20 shots on target faced

◉ 4.52 xGOT conceded

◉ 0 goals conceded



