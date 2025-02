Финальное мерсисайдское дерби на Гудисон Парк. Статистика противостояний

13 февраля на «Гудисон Парк» состоялось 120-е и одновременно последнее мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Матч 24-го тура английского чемпионата завершился вничью (2:2). Тарковски сравнял счет на 90+8-й минуте.

За всю историю противостояний между этими клубами «Гудисон Парк» так и не определил лучшего: 120 матчей, 41 победа «Ливерпуля», 41 победа «Эвертона» и 38 ничьих. Летом клуб Виталия Миколенко переедет на новый стадион в доке Брэмли-Мур. «Эвертон» проводит свои домашние матчи на стадионе «Гудисон Парк» с 1892 года.

В этом розыгрыше АПЛ «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице (6 побед, 9 ничьих, 9 поражений). «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

120 - Tonight was the 120th and final Merseyside derby at Goodison Park between Everton and Liverpool in all competitions. Both sides have won exactly 41 each of those fixtures (D38). Shared. pic.twitter.com/FFixXv75cG