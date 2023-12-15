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Англия
15 декабря 2023, 20:29 |
218
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон переедет на новый стадион в 2025 году

Клуб Виталия Миколенко покинет «Гудисон Парк»

15 декабря 2023, 20:29 |
218
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон переедет на новый стадион в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Новый стадион Эвертона

Клуб АПЛ «Эвертон» официально сообщил о том, что следующий сезон, 2024/2025 годов, станет для клуба последним на нынешнем домашнем стадионе команды, «Гудисон Парк».

Летом 2025 года «Эвертон» переедет на новый стадион в доке Брэмли-Мур. Вместимость новой арены будет составлять 52 888 мест. Сейчас строительство нового стадиона идет строго в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» проводит свои домашние матчи с 1982 года. Вместимость стадиона – 39 572 болельщика.

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Эвертон Виталий Миколенко стадион Гудисон Парк
Источник ФК Эвертон
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