ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон переедет на новый стадион в 2025 году

Клуб АПЛ «Эвертон» официально сообщил о том, что следующий сезон, 2024/2025 годов, станет для клуба последним на нынешнем домашнем стадионе команды, «Гудисон Парк».

Летом 2025 года «Эвертон» переедет на новый стадион в доке Брэмли-Мур. Вместимость новой арены будет составлять 52 888 мест. Сейчас строительство нового стадиона идет строго в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» проводит свои домашние матчи с 1982 года. Вместимость стадиона – 39 572 болельщика.