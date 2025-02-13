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  4. Салах отметился голом и ассистом в 40 различных матчах АПЛ
Англия
13 февраля 2025, 01:02 |
25
0

Салах отметился голом и ассистом в 40 различных матчах АПЛ

Египтянин забил гол в ворота «Эвертона»

13 февраля 2025, 01:02 |
25
0
Салах отметился голом и ассистом в 40 различных матчах АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах забил и отдал голевую передачу в 40 различных матчах АПЛ (девять из них – в сезоне 2024/25).

12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.

Забитый мяч стал для Салаха восьмым в ворота «Эвертона». Больше голов в мерсисайдских дерби забил только Стивен Джеррард (9).

В этой кампании АПЛ египтянин принял участие в 24 поединках, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Эвертон - Ливерпуль статистика Стивен Джеррард
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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