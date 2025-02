Салах отметился голом и ассистом в 40 различных матчах АПЛ

Мохамед Салах забил и отдал голевую передачу в 40 различных матчах АПЛ (девять из них – в сезоне 2024/25).

12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.

Забитый мяч стал для Салаха восьмым в ворота «Эвертона». Больше голов в мерсисайдских дерби забил только Стивен Джеррард (9).

В этой кампании АПЛ египтянин принял участие в 24 поединках, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач. «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

Mohamed Salah has now scored and assisted in 40 different Premier League games, including nine matches in 2024/25.



Only Steven Gerrard (9) has more Premier League goals in Merseyside derbies than the Egyptian (8). 👑 pic.twitter.com/gYwrWP3tQ7