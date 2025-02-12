Ювентус впервые выиграл три матча подряд под руководством Мотты
«Старая сеньора» дома победила »ПСВ»
«Ювентус» дома одолел «ПСВ» и одержал первую серию из трех побед подряд под руководством Тиаггу Мотты.
11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «ПСВ». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Мбангула забил победный мяч на 82-й минуте поединка.
До победы над «ПСВ» «Старая сеньора» выиграла матчи против «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1) в чемпионате, где сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.
19 февраля в Эйндховене состоится ответный матч.
3 - For the first time #Juventus have won three matches in a row in all competitions under Thiago Motta. Journey.#JuventusPSV #UCL pic.twitter.com/FEt3yABe0s— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 11, 2025
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