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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 07:05 |
185
0

Ювентус впервые выиграл три матча подряд под руководством Мотты

«Старая сеньора» дома победила »ПСВ»

12 февраля 2025, 07:05 |
185
0
Ювентус впервые выиграл три матча подряд под руководством Мотты
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

«Ювентус» дома одолел «ПСВ» и одержал первую серию из трех побед подряд под руководством Тиаггу Мотты.

11 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «ПСВ». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Мбангула забил победный мяч на 82-й минуте поединка.

До победы над «ПСВ» «Старая сеньора» выиграла матчи против «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1) в чемпионате, где сейчас занимает пятое место в турнирной таблице.

19 февраля в Эйндховене состоится ответный матч.

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Ювентус ПСВ Лига чемпионов Ювентус - ПСВ статистика Тиаго Мотта
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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