Лига чемпионов11 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:45
222
0
Ювентус – ПСВ. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала ЛЧ
11 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:45
222
0
Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов. 1/16 финала, 11 февраля.
Ювентус – ПСВ – 1:0 (обновляется)
Гол: Маккенни, 34.
Трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2025, 18:45 19
Клуб анонсирует еще один переход
Бокс | 11 февраля 2025, 07:49 1
Известный промоутер выделил Наою Иноуэ
Футбол | 11.02.2025, 14:12
Бокс | 11.02.2025, 09:43
Футбол | 11.02.2025, 21:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2025, 17:01
10.02.2025, 11:40 4
09.02.2025, 16:47 7
10.02.2025, 19:05 20
10.02.2025, 08:17 7
09.02.2025, 19:51 29
10.02.2025, 08:44 2
11.02.2025, 13:32 1