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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:45
222
0

Ювентус – ПСВ. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала ЛЧ

11 февраля 2025, 22:07 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:45
222
0
Ювентус – ПСВ. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. 1/16 финала, 11 февраля.

Ювентус – ПСВ – 1:0 (обновляется)
Гол: Маккенни, 34.

Трансляция матча

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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