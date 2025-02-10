11.02.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов10 февраля 2025, 20:03 | Обновлено 10 февраля 2025, 20:04
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Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
10 февраля 2025, 20:03 | Обновлено 10 февраля 2025, 20:04
43
0
Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – ПСВСмотреть трансляцию
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