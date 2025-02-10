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Лига Чемпионов
Ювентус
11.02.2025 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 20:03 | Обновлено 10 февраля 2025, 20:04
43
0

Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 22:00 первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

10 февраля 2025, 20:03 | Обновлено 10 февраля 2025, 20:04
43
0
Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
DAZN

Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – ПСВ
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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