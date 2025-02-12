Прогресс Ювентуса. После победы над ПСВ Тиаго Мотта хочет улучшить атаку

В еврокубках стартовала стадия плей-офф на выбывание.

11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА Ювентус одолел ПСВ (2:1),

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Тиаго Мотта, коуч Ювентуса: «С сентября изменилось очень многое – и момент, и важность игры. Мы должны продолжать прогрессировать. Это победа, но впереди еще ответный матч, где мы должны показать свою лучшую игру против команды, которая демонстрирует отличный футбол. Когда придет время, мы будем готовы показать отличное выступление и выйти в 1/8 финала – именно там мы хотим быть.

Мы всегда стараемся улучшать свою игру как дома, так и на выезде. Нам нужно больше атаковать штрафную, поскольку мы часто делаем это недостаточно агрессивно и малыми силами. Сегодня было получше, но мы можем еще добавить. Трое полузащитников и трое нападающих – это игроки, которые должны атаковать зону, потому что именно так забиваются голы».

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Самуэль Мбангула, вингер Ювентуса: «Я очень счастлив. Команда сыграла отлично. Мы сильно давили на протяжении всего матча и выиграли все единоборства. Это очень важная победа, и я счастлив, что забил решающий гол. Перед выходом на поле тренер сказал мне и Консейсу отдать все силы. Он просил нас смело идти вперед и атаковать, чтобы найти второй гол, и мы это сделали. Но теперь нам придется играть на поле соперника, который очень силен и имеет горячую поддержку своих болельщиков. На следующей неделе будет нелегко».

Уэстон Маккенни, автор первого гола Ювентуса: «Мы очень хорошо начали игру. Мы высоко прессинговали, пытаясь забить быстрый гол, и нам это удалось. Затем, после их гола, игра немного изменилась, и нам нужно было вернуть контроль. А затем один из игроков, вышедших на замену [Мбангула], сделал разницу. Было очень важно выиграть дома, ведь впереди еще один матч против них. Мне нравится забивать, так просто сложилось. Я пытаюсь прорываться в штрафную и помогать команде как только могу – будь то голами, ассистами или просто выполнением своей работы. Рад, что сегодня отличился, и надеюсь сделать это снова в ближайшее время».

Петер Бош, главный тренер ПСВ: «В первые пять-шесть минут мы страдали, ведь Ювентус очень высоко прессинговал нас, но потом мы начали играть в свой футбол и контролировали игру, хотя, возможно, они больше владели мячом. Но мы держали контроль и забили фантастический гол во втором тайме. К сожалению, они забили второй мяч, но предстоит еще один матч.

Защитник Ювентуса Федерико Гатти признан лучшим игроком матча. Техническая группа наблюдателей УЕФА отметила: «Он получает награду за свое лидерство, дух борьбы и баланс, который он принес в игру».