Ювентус вырвал победу в матче с ПСВ в Лиге чемпионов
Состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 11 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». В поединке была зафиксирована победа хозяев – 2:1.
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Единственный гол в первом тайме забил хавбек «Юве» Уэстон Маккенни на 34-й минуте. Отыгрались гости уже после перерыва, на 56-й точным ударом отметился 36-летний Иван Перишич.
На 82-й минуте вывел туринцев вперед Самуэль Мбангула.
Ответный матч пройдет в Эйндховене 19 февраля 2025 года.
Лига чемпионов. 1/16 финала, 11 февраля.
Ювентус – ПСВ – 2:1
Гол: Маккенни, 34, Мбангула, 82 – Перишич, 56.
Ювентус – Ди Грегорио, Келли, Гатти, Вейга, Веа, Локателли (Тюрам, 68), Дуглас Луис, Маккенни (Копмейнерс, 68), Йылдыз (Мбангула, 46), Гонсалес (Франчишку Консейсау, 58), Коло-Муани (77).
ПСВ – Бенитес, Мауро Жуниор, Обиспо, Фламинго, Ледесма, Верман, Схоутен, Саибари (Тил, 72), Ланге (Бакайоко, 72), Перишич, де Йонг.
FT |⌛| Vinciamo noi. ⚪️⚫️🏆#JuvePSV #UCL pic.twitter.com/TRqGJDonxM— JuventusFC (@juventusfc) February 11, 2025
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