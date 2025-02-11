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Ювентус
11.02.2025 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 07:41 |
96
0

Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву

11 февраля 2025, 07:41 |
96
0
Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится с ПСВ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда в прошлом сезоне смогла наконец-то выйти из затяжного спада, выбравшись на 3-е место в Серии А, впридачу победив в кубке страны. Тем не менее, в клубе была тяжелая атмосфера, что вылилась в досрочную отставку Аллегри и серьезное обновление состава. Вот только пока что переманенный из Болоньи наставник, Тиаго Мотта, не впечатляет. 2/3 матчей в Серии А заканчивались ничьими, а Ювентусу все же проиграли, прервав свою полосу без поражений, а до этого была неудача в первом же поединке итальянского Суперкубка. Да и в Лиге чемпионов особенно Старая Синьора не впечатлила. Она, удачно стартовав, с побед как раз над ПСВ и РБ Лейпцигом, прибавила только 2:0 с Манчестер Сити и тремя ничьими. А Штутгарту и, в последнем туре, Бенфике и вовсе дома проигрывали.

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ПСВ

Клуб с начала прошлого сезона играет под руководством Петера Боса. Он прекрасно стартовал, выиграв у Фейеноорда и в Суперкубке, и в рамках Эредивизии. Но нынешний сезон получается не таким хорошим. Сначала соперник из Роттердама ухитрился взять реванш, в рамках Суперкубка Нидерландов. А потом, выиграв все, кроме одного, туры в Эредивизии до середины декабря, потом допустили столько осечек, что Аякс практически догнал вечного конкурента. Но, конечно, немало сил забирает Лига чемпионов. Там голландцы тяжело начинали: 1:3 дома с Ювентусом при ничьих со Спортингом и ПСЖ. Но потом обыграли и Жирону, и Шахтер (которому до 87-й минуты уступали 0:2!). А в январе, после поражения Бресту, получилось оформить 3:2 и с Црвеной Звездой, и с Ливерпулем, что, впрочем, в Эйндховене выставил крайне экспериментальный состав.

Статистика личных встреч

В сентябре клубы провели первый очный поединок между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом итальянцев, что играют дома. Но все же вряд ли первый поединок плей-офф будет зрелищным - используем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
11 февраля 2025 -
22:00
ПСВ Эйндховен
Тотал меньше 2.5 1.81 Сделать ставку
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Ювентус ПСВ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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