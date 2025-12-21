Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я всегда буду выбирать Дибалу вместо него»

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Италии:

«Если мне придется выбирать между Дибалой и Фергюсоном, я всегда выберу Дибалу. Дело не в Фергюсоне; это выбор, который я уже делал раньше, и если выбор стоит именно так, я выбираю Дибалу. Я не знаю, сможем ли мы приобрести нападающего зимой, но это, бесспорно, возможность усилиться.

Я очень доволен игрой, дух был достойным похвалы, но мы проиграли «Интеру», «Милану», «Ювентусу» и «Наполи», и это не случайно. Это означает, что нам не хватает одного шага. В некоторых ситуациях мы близки к этому, но за нами стоит важная фанатская база и важный клуб. Мы должны стремиться к совершенствованию, и я надеюсь, что январское трансферное окно поможет нам в этом. Это нелегко, но мы должны верить.

Неудивительно, что мы потеряли Ндику и Эрмосо, двух из трех столпов обороны. Зиолковски сыграл очень хороший матч. Он игрок с большим потенциалом. Было нелегко играть против нападающих «Ювентуса», но он хорошо справился, несмотря на несколько ошибок, которые может сделать любой. Он игрок с прекрасными перспективами».