Ювентус остался без защитника после победы над Ромой

31-летний центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани выбыл из состава команды на определенный срок.

Опытный игрок почувствовал дискомфорт в теле во время матча 16-го тура Серии А против «Ромы» (2:1).

Врачи диагностировали у футболиста умеренное повреждение медиальной части икроножного мышца правой ноги.

Повторное обследование Ругани состоится в конце декабря, чтобы оценить его состояние.

В текущем сезоне итальянский защитник отыграл всего восемь матчей, голами или ассистами не отличался.