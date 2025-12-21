Италия21 декабря 2025, 22:11 |
85
0
Ювентус остался без защитника после победы над Ромой
Даниэле Ругани попал в лазарет туринцев
21 декабря 2025, 22:11 |
85
0
31-летний центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани выбыл из состава команды на определенный срок.
Опытный игрок почувствовал дискомфорт в теле во время матча 16-го тура Серии А против «Ромы» (2:1).
Врачи диагностировали у футболиста умеренное повреждение медиальной части икроножного мышца правой ноги.
Повторное обследование Ругани состоится в конце декабря, чтобы оценить его состояние.
В текущем сезоне итальянский защитник отыграл всего восемь матчей, голами или ассистами не отличался.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2025, 00:24 3
«Горняки» больше не планируют оформлять трансферы
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 5
В клубе довольны прогрессом Тиаре
Футбол | 21.12.2025, 19:52
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Биатлон | 21.12.2025, 13:42
Комментарии 0
Популярные новости
19.12.2025, 18:25 1
20.12.2025, 12:55 2
20.12.2025, 09:44
20.12.2025, 23:26 2
21.12.2025, 07:22
Бокс
20.12.2025, 15:44 10
20.12.2025, 08:49 20