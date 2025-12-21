Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус остался без защитника после победы над Ромой
Италия
21 декабря 2025, 22:11 |
85
0

Ювентус остался без защитника после победы над Ромой

Даниэле Ругани попал в лазарет туринцев

21 декабря 2025, 22:11 |
85
0
Ювентус остался без защитника после победы над Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Ругани

31-летний центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани выбыл из состава команды на определенный срок.

Опытный игрок почувствовал дискомфорт в теле во время матча 16-го тура Серии А против «Ромы» (2:1).

Врачи диагностировали у футболиста умеренное повреждение медиальной части икроножного мышца правой ноги.

Повторное обследование Ругани состоится в конце декабря, чтобы оценить его состояние.

В текущем сезоне итальянский защитник отыграл всего восемь матчей, голами или ассистами не отличался.

По теме:
210 дней ожидания. Фиорентина наконец-то победила в матче Серии А
Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удаление, дубль и 6 голов. Фиорентина наконец-то победила в Серии А
Даниэле Ругани Ювентус Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Футбол | 21 декабря 2025, 00:24 3
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно
Шахтер принял решение на зимнее трансферное окно

«Горняки» больше не планируют оформлять трансферы

В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 5
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы

В клубе довольны прогрессом Тиаре

Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Футбол | 21.12.2025, 19:52
Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Ярмоленко отреагировал на интерес зарубежного клуба
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Женская сборная безумно выступила в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Биатлон | 21.12.2025, 13:42
Женская сборная безумно выступила в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная безумно выступила в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем