Дембеле повторил достижение Неймара и Мбаппе за ПСЖ

Усман Дембеле повторил достижение Неймара и Килиана Мбаппе по количеству матчей подряд с забитыми мячами за «ПСЖ».

11 февраля состоялась первая игра 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Дембеле забивал в каждом из последних 8 матчей во всех соревнованиях, что равняется лучшему показателю в истории для игрока «ПСЖ» (на уровне с Неймаром и Мбаппе). Никто в истории клуба еще не забивал в 9 поединках подряд.

Усман в этой кампании ЛЧ принял участие в 7 матчах, забил 6 голов и отдал 1 ассист. 19 февраля в Париже состоится ответный матч между «Брестом» и «ПСЖ».

8 - Ousmane Dembélé has scored in each of his last 8 matches in all competitions, equalling the best run in history for a Paris SG player (also Neymar x2, Bianchi and Mbappé). Elite. #BREPSG pic.twitter.com/BciRbQM0iS