Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму

ФК «Интер Майами» представил новую домашнюю форму, в которой будут играть футболисты в 2025 и 2026 году. Она получила название «Эйфория» и выполнена в розовом цвете.

Болельщики смогут купить этот комплект 12 февраля в официальных магазинах клуба и торговом центре Wynwood Marketplace.

«Интер Майами» представил Euforia , яркий и культовый домашний комплект клуба для долгожданного сезона 2025 года, а также знаменательной кампании 2026 года, в ходе которой команда переедет в свой новый дом, на стадион «Miami Freedom Park».

Euforia олицетворяет страсть и энергию принятия возможностей, зная, что «Интер Майами» готов сразиться на поле с лучшими соперниками и продолжать мечтать по-крупному», – сообщили на официальном сайте клуба.

Euforia 💗 Introducing our new home kit for the 2025 season 🤩



Read more about it here: https://t.co/h7Lo1xjS1o pic.twitter.com/d8zEaMiLnt