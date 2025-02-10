Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму
Болельщики смогут приобрести новые футболки 12 февраля
ФК «Интер Майами» представил новую домашнюю форму, в которой будут играть футболисты в 2025 и 2026 году. Она получила название «Эйфория» и выполнена в розовом цвете.
Болельщики смогут купить этот комплект 12 февраля в официальных магазинах клуба и торговом центре Wynwood Marketplace.
«Интер Майами» представил Euforia , яркий и культовый домашний комплект клуба для долгожданного сезона 2025 года, а также знаменательной кампании 2026 года, в ходе которой команда переедет в свой новый дом, на стадион «Miami Freedom Park».
Euforia олицетворяет страсть и энергию принятия возможностей, зная, что «Интер Майами» готов сразиться на поле с лучшими соперниками и продолжать мечтать по-крупному», – сообщили на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» забил пять мячей в товарищеском матче.
Euforia 💗 Introducing our new home kit for the 2025 season 🤩— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 10, 2025
Read more about it here: https://t.co/h7Lo1xjS1o pic.twitter.com/d8zEaMiLnt
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