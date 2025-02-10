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  4. Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму
Major League Soccer
10 февраля 2025, 17:11 |
553
0

Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму

Болельщики смогут приобрести новые футболки 12 февраля

10 февраля 2025, 17:11 |
553
0
Эйфория розового цвета. Интер Майами представил домашнюю форму
ФК Интер Майами. Лионель Месси

ФК «Интер Майами» представил новую домашнюю форму, в которой будут играть футболисты в 2025 и 2026 году. Она получила название «Эйфория» и выполнена в розовом цвете.

Болельщики смогут купить этот комплект 12 февраля в официальных магазинах клуба и торговом центре Wynwood Marketplace.

«Интер Майами» представил Euforia , яркий и культовый домашний комплект клуба для долгожданного сезона 2025 года, а также знаменательной кампании 2026 года, в ходе которой команда переедет в свой новый дом, на стадион «Miami Freedom Park».

Euforia олицетворяет страсть и энергию принятия возможностей, зная, что «Интер Майами» готов сразиться на поле с лучшими соперниками и продолжать мечтать по-крупному», – сообщили на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» забил пять мячей в товарищеском матче.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами игровая форма презентация
Николай Титюк Источник: ФК Интер Майами
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