Интер Майами с перфомансом Месси и голом Суареса забил соперникам 5 мячей

9 февраля состоялся товарищеский матч между командами Олимпия и Интер Майами.

Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу гостей. В первом тайме цапли забили три мяча, а во втором – два.

Гол и два ассиста оформил легендарный аргентинец Лионель Месси. Еще по одному мячу забили Луис Суарес, Федерико Солари, Ноа Аллен и Райан Сэйлор.

Интер Майами в 2025 году провел три поединка. Эта победа стала второй для подопечных Хавьера Маскерано. Перед стартом официальных соревнований Месси и компания проведут еще один спарринг – против Орландо Сити (15 февраля).

Товарищеский матч. 8–9 февраля

Олимпия (Гондурас) – Интер Майами (США) – 0:5

Голы: Месси, 27, Солари, 44, Аллен, 45+2, Суарес, 54, Сэйлор, 79

ГОЛ! 0:1 Месси, 27 мин.

ГОЛ! 0:2 Солари, 45 мин.

ГОЛ! 0:3 Аллен, 45+1 мин.

Noah Allen scores the third goal of the night ✨💗🖤 Vamos!! pic.twitter.com/pYoFXimGCF

ГОЛ! 0:4 Суарес, 54 мин.

ГОЛ! 0:5 Сэйлор, 79 мин.

Leo Afonso provides the assist, and Ryan Sailor does the rest! 💗🖤 pic.twitter.com/k1MuiZIGD2