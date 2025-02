ВИДЕО. Оборона ужасна. Как Месси забил гол и отдал два ассиста за один тайм

В ночь на 9 февраля проходит товарищеский матч между командами Олимпия и Интер Майами.

Коллективы играют на стадионе Олимпико Метрополитано в городе Сан-Педро Сула, Гондурас. Время начала встречи – 03:00 по Киеву.

На 27-й минуте легендарный аргентинский форвард Лионель Месси поразил ворота соперников. Ассист на Лео отдал Луис Суарес.

А Луис получил пас от Марсело Вейгандт, который воспользовался неудачной игрой защитников.

Для Месси это второй гол в 2025 году. 19 января он оформил мяч в ворота мексиканской Америки.

Интер Майами выиграл первый тайм со счетом 3:0. На 45-й отличился Федерико Солари, а на 45+3-й забил Ноа Аллен. Дважды голевую передачу на свой счет записал Месси.

ГОЛ! 0:1 Месси, 27 мин.

ГОЛ! 0:2 Солари, 45 мин.

ГОЛ! 0:3 Аллен, 45+1 мин.

Noah Allen scores the third goal of the night ✨💗🖤 Vamos!! pic.twitter.com/pYoFXimGCF