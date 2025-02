Голевой старт Барселоны в 2025 году – второй лучший в истории клуба

«Барселона» забила 41 гол в 11 матчах в 2025 году во всех турнирах – это второй лучший голевой старт в истории клуба.

9 февраля состоялась встреча 23-го тура чемпионата Испании между командами «Севилья» и «Барселона». Поединок завершился разгромной победой гостей (4:1).

Больше мячей за первые 11 матчей «каталонцы» забили только в 1943 году, когда команду возглавлял Хуан Хосе Ногес (42 гола).

В этой кампании Ла Лиги «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

41 - Barcelona have scored 41 goals in just 11 games in 2025 in all competitions, their best scoring start after their first 11 games in a single year since 1943 with Juan José Nogués as coach (42). Amazing. pic.twitter.com/CKIaE761ZG