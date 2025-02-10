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  4. Голевой старт Барселоны в 2025 году – второй лучший в истории клуба
Испания
10 февраля 2025, 03:27 |
56
0

Голевой старт Барселоны в 2025 году – второй лучший в истории клуба

Больше голов за первые 11 матчей «каталонцы» забили только в 1943 году

10 февраля 2025, 03:27 |
56
0
Голевой старт Барселоны в 2025 году – второй лучший в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» забила 41 гол в 11 матчах в 2025 году во всех турнирах – это второй лучший голевой старт в истории клуба.

9 февраля состоялась встреча 23-го тура чемпионата Испании между командами «Севилья» и «Барселона». Поединок завершился разгромной победой гостей (4:1).

Больше мячей за первые 11 матчей «каталонцы» забили только в 1943 году, когда команду возглавлял Хуан Хосе Ногес (42 гола).

В этой кампании Ла Лиги «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Севилья - Барселона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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