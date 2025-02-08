Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты мадридского дерби
В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч начался в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».
Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля.
Реал – Атлетико – 1:1 (обновляется)
Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35.
ГОЛ! Альварес, 35 мин, 0:1!
ГОЛ! Мбаппе, 50 мин, 1:1!
Трансляция матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Провальный третий период украинской сборной
Каталонцы проиграли «Атлетику» 0:3