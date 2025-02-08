Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».

Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля.

Реал – Атлетико – 1:1 (обновляется)

Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35.

ГОЛ! Альварес, 35 мин, 0:1!

ГОЛ! Мбаппе, 50 мин, 1:1!

Трансляция матча