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Испания
08 февраля 2025, 23:32 |
1529
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты мадридского дерби

08 февраля 2025, 23:32 |
1529
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетико

В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».

Ла Лига. 23-й тур, 8 февраля.

Реал – Атлетико – 1:1 (обновляется)
Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35.

ГОЛ! Альварес, 35 мин, 0:1!

ГОЛ! Мбаппе, 50 мин, 1:1!

Трансляция матча

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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